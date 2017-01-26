محافظ سلفيت اللواء البلوي يفتتح دورة “اعداد القيادات الشابة”

سلفيت/PNN-افتتح محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي في دار المحافظة، دورة ” اعداد القيادات الشابة ” التي تنظمها محافظة سلفيت بالتعاون مع نادي شباب بديا الرياضي- مركز مصادر التنمية الشبابية ، لخمسة ايام ، وذلك ضمن مشروع الشراكة مع الشباب الذي تنفذه مؤسسة ” أيركس” وبتمويل من الـ USAID) ) ، بحضور رئيس النادي الحاج اياد سلامة وعدد من اعضاء الهيئة الإدارية وموظفي المحافظة والمدربين والمتدربين .

واكد المحافظ البلوي على دعم واهتمام محافظة سلفيت بقطاع الشباب وتوجهاتهم الريادية في مختلف النشاطات المجتمعية ، مشددا على ضرورة استمرار عقد الدورات واللقاءات التدريبية التي من شأنها صقل وتطوير المهارات والشخصيات القيادية واستثمارها بالشكل الصحيح، واشاد بجهود القائمين على انجاح عقد هذا التدريب .

بدوره شكر رئيس نادي شباب بديا الرياضي اياد سلامة محافظة سلفيت ومحافظها على تعاونهم الدائم ودعمهم للمبادرات الشبابية والمؤسسات التي تهتم بالشباب في المحافظة ، واشاد بدور مؤسسة ” ايركس ” والمشاريع التي تنفذها لاهميتها في تعزيز قدرات الشباب في مختلف الجوانب.

هذا وتلقى المشاركون تدريبات عملية شملت مهارات الاتصال والتواصل والتفريغ النفسي وكيف اكون قياديا ومؤثرا في المجتمع ، قدمها المدرب قاسم ابراهيم وطاقم من نادي شباب بديا الرياضي.