نادي الأسير: الأسير الجريح ابو حسين في وضع صحي مستقر رغم خطورته

رام الله /PNN- قال محامي نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، أن الأسير الجريح عمر نذير ابو حسين (24 عاماً) من بلدة عابود في محافظة رام الله والبيرة، في وضع صحي مستقر رغم خطورته وهو محتجز في مستشفى “تل هشومير” الإسرائيلي.

وأوضح المحامي الذي قام بزيارته، أن الجريح ابو حسين، مصاب في عدة أنحاء في جسده، واحدة في كف قدمه اليمنى، وإصابة في يده اليمنى، ورصاصه في صدره، وأخرى في بطنه، إضافة إلى إصابة خامسة في رأسه؛ مشيراً إلى أنه أُخضع منذ مساء أمس حتى صباح اليوم لعدة عمليات جراحية.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشاب ابو حسين، مساء أمس الموافق 25 يناير 2017، بعد أن أطلقت عليه النار، بالقرب من بلدة عابود.