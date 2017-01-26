غدا الجمعة: البدء بإعادة بناء البيوت المهدومة في أم الحيران

القدس/PNN-قالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن إعادة بناء البيوت المهدومة في أم الحيران ستبدأ غدا الجمعة وعلى مدار الأيام المقبلة، وناشدت كل من يريد المشاركة في عملية إعادة البناء التواصل والتنسيق مع اللجنة المحلية في أم الحيران ورائد أبو القيعان.

وستقام صلاة الجمعة غدا في أم الحيران للأسبوع الثاني على التوالي، وسيكون خطيب الجمعة، الشيخ كمال هنية.

وستعقد لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعا موسعا يوم الأحد المقبل الساعة الثالثة عصرا (15:00) في خيمة الاعتصام في أم الحيران لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات مستقبلية.

ودعت اللجنة للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية التي ستنظمها العديد من جمعيات المجتمع المدني والأهلي من رهط والنقب ضد سياسة ترحيل القرى غير المعترف بها إلى البلدات الثابتة، وذلك يوم الأحد المقبل الساعة التاسعة والنصف (9:30) قبالة مجمع المكاتب الحكومية في بئر السبع، حيث ستبحث اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في هذه الساعة نقل قرية الزرنوق (أبو قويدر) إلى رهط.

وأكدت في بيان أصدرته اللجنة اليوم، الخميس، أنه “بعد الأيام العصيبة التي مرت على مجتمعنا العربي في البلاد والجريمة التي ارتكبت بحق أهلنا في قرية أم الحيران واستشهاد المربي الفاضل يعقوب أبو القيعان وما واكبها من تطورات حتى تسنى لنا دفن الشهيد في جنازة مهيبة تليق به، بدأت السلطات الحكومية صباح اليوم حملة واسعة لإلصاق أوامر الهدم في العديد من القرى العربية في النقب في محاولة بائسة للتغطية على جريمتها البشعة في أم الحيران والرجوع إلى الحالة التي سبقت الجريمة من هدم يومي ومطاردة وتضييق على أهلنا في كل قرى النقب”.

وثمنت اللجنة “الوقفة الجبارة لأهلنا في النقب والبلاد عامة مع قرية أم الحيران وعائلة الشهيد وإصرارهم على تثبيت روايتنا في قضية استشهاد المربي الفاضل يعقوب أبو القيعان رغم كل محاولات التضليل الحكومية وممارسة الضغوطات الكبيرة على عائلة الشهيد ومحاولة إلصاق تهم واهية بالشهيد يعقوب أبو القيعان، ومن هنا فإننا نؤكد أيضا على المطلب العادل في تشكيل لجنة تحقيق محايدة في هذه القضية لكشف الحقيقة وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ملابسات هذه الجريمة البشعة”.

وأكدت أيضا أن “خيمة الاعتصام في أم الحيران مستمرة في استقبال الوفود من كافة أنحاء البلاد”، داعية “أهلنا في النقب للتوافد هناك بشكل مكثف في الأيام المقبلة حيث ستستمر الفعاليات والنشاطات فيها حتى نهاية شهر 2/2017”.