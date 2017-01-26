محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة الشحاتيت والأخيرة تُعلن إضرابها المفتوح عن الطعام

رام الله /PNN- قال محامي نادي الأسير الفلسطيني عبد الناصر النوباني اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر”، مددت اعتقال الأسيرة رندة الشحاتيت من بلدة دورا في محافظة الخليل، لمدة (12) يوماً، وذلك حتى تاريخ السادس من شباط القادم.

ونقل محامي النادي، عن الأسيرة الشحاتيت، أنها شرعت بإرجاع وجبات الطعام الرئيسية خلال الأيام الماضية، واليوم ستبدأ بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالها واستمرار سلطات الاحتلال باحتجازها وعزلها في ظروف قاهرة، ومأساوية بين السجينات الجنائيات في سجن “هشارون”.

من الجدير ذكره أن الشحاتيت وهي أم لثلاثة أطفال اعتقلت في 20 كانون الثاني الجاري، وهي من محررات صفقة “شاليط” وقد قضت عدة سنوات في سجون الاحتلال.