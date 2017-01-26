الصوالحة: حصة قطاع غزة لهذا العام 2508 حاجاً وحاجةً

غزة/PNN-صرح مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية أ. عادل الصوالحة أن عدد حجاج قطاع غزة لهذا العام عاد إلى ما كان عليه سابقاً قبل تقليص نسبة الـ 20% من الحجاج بسبب أعمال التوسعة في المملكة العربية السعودية.

وقال: “إن حصة قطاع غزة لهذا العام 1438هـ/2017م ستكون 2508 حاجاً وحاجةً، حيث تم إضافة عدد 500 حاج التي كانت سابقاً قبل تقليص نسبة 20%”

وأضاف: “الوزارة حالياً بصدد تجهيز أسماء الحجاج حسب الكشف الوطني المتسلسل للحج ضمن القرعة العامة التي تم إجراؤها عام 2013م”

مشيراً إلى أنه لن يتم فتح باب التسجيل لتسجيل حجاج جدد في الوقت الحالي موضحاً أن الوزارة ستعلن عن أسماء المقبولين للحج لهذا العام خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بموسم العمرة أكد الصوالحة أنه لا جديد حتى اللحظة في هذا الموضوع منوهاً إلى أنه في حال ورود أية معلومات بهذا الخصوص فإن وزارة الأوقاف ستعلن للجمهور عن ذلك.