” الترجي النيصي” والسموع” يتعادلان إيجابا في دوري المحترفين

بيت لحم /PNN- تعادل فريقا ترجي وادي النيص وشباب السموع بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الخضر، في بيت لحم، في مستهل افتتاح الجولة الثالثة عشرة من دوري الوطنية موبايل للمحترفين بكرة القدم.

وبقي الترجي في المركز العاشر، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، أما السموع فقفز إلى الترتيب الثالث مؤقتا وبرصيد 20 نقطة.

جاءت المباراة دون المستوى وغابت عنها الفنيات ومهارة اللاعبين.

وكانت أولى الفرص في الدقيقة العاشرة، لمصلحة “السموع”، بعد عرضية من اسماعيل العمور، ارتقى لها اسماعيل الحوامدة لكن دون معانقة الشباك.

وظهرت أفضلية بسيطة ل”السموع” الذي أمسك بزمام الامور، وفي الدقيقة 14 تصدى حارس الترجي لكرة صاروخية من أبو غنيمة وحولها ركنية.

مع انطلاقة الشوط الثاني، صبت الأفضلية في مصلحة “الترجي” الذي نجح في هز شباك “السموع” في الدقيقة 54، عندما أرسل حازم عبدالله عرضية خادعت الحارس. ولم تدم فرحة “الترجي” سوى دقيقة عندما استطاع “السموع” من تعديل النتيجة، برأسية من أبو غنيمة الذي ارتقى لعرضية من ركلة ركنية.

حكم المباراة للساحة محمد بدير، وساعده خالد الخطيب وطارق جبيهي ومعاذ عرفة رابعا، وراقبها إبراهيم الحروب.