الإحسان تختتم برنامجاً تدريبياً في التربية الخاصة

الخليل/PNN – اختتمت جمعية الاحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين / مركز محمد بن راشد في الخليل برنامجاً تدريبياً بعنوان ” انتماء وارتقاء الثالث “والذي شارك فيه حوالي خمسون أخصائياً وأخصائية من المؤسسات العاملة في مجال التربية الخاصة من محافظة الخليل.

ووزع رئيس وأعضاء الهيئة الادارية الشهادات على المشاركين الذين أبدوا اعجابهم بنوعية التدريبات وخبرة المدربين المتطوعين الذين قدموا من الجامعات الفلسطينية ومن كوادر طاقم مركز محمد بن راشد والمؤسسات العاملة في ذات المجال ، وتمنوا استمرار هذه الدورات وتكثيفها للنهوض بواقع التربية الخاصة في فلسطين بهدف تقديم خدمات نوعية ومميزة للأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز الفلسطينية .

وأكد د.سميح الدويك رئيس الهيئة الادارية أن البرنامج التدريبي ” انتماء ارتقاء ” هذا العام يأتي رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجمعية ، وشدد على أننا مستمرون بالعطاء والعمل لتقديم أفضل جودة عالمية من الخدمات التأهيلية والتعليمية الممكنة لهذه الفئة المهمشة والضعيفة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني .

وأضاف الدويك في الاحتفال الختامي “أننا قد وضعنا خطة طموحة ليصبح مركز محمد بن راشد آل مكتوم مركزا تعليميا وتأهيلياً وأكاديمياً متكاملاً ومتميزاً على مستوى الوطن م باستخدام أحدث الاجهزة والمستلزمات وتطبيق أحدث البرامج العالمية “.

ووجه عظيم شكره وتقديره للطواقم العاملة التي هي رأسمال المؤسسة الحديثة التي تبنى على الخبرة .

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي والذي استمر أسبوع والذي تم بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية قد شمل تدريباً مكثفاً في تعديل السلوك (ABA)وصعوبات التعلم وكتابة التقارير التربوية والتأهيلية وبرنامج بورتاج المعدل .