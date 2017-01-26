نادي قلقيلية الأهلي يستضيف ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID و ممثلة مستشفى الناصرة

قلقيلية/PNN – استضاف نادي قلقيلية الأهلي ومركز مصادر التنمية الشبابية – نادي قلقيلية الأهلي يوم الخميس الموافق 26/1/2017 وفد ضم ممثل عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID السيد فادي خوري وممثلة عن مستشفى الناصرة سوزي سروجي ، ونائب مديرة مشروع ايريكس (IREX ) زياد عبد الله ، ومسؤولة برنامج الشباب في ايريكس(IREX ) رندة بني عودة في مقر النادي .

حضر الاجتماع أعضاء إدارة النادي الأهلي خالد عرباس وسوسن غشاش و طاقم مركز مصادر التنمية الشبابية ممثلاً بمنسق مشروع الشراكة مع الشباب (IREX ) ربيع عرباس و المساعد الاداري في النادي الأهلي خالد الاقرن ومدربي البرامج في المركز ونخبة من المتطوعين والمتطوعات .

وبعد الترحيب من قبل سوسن غشاش عضو الإدارة بالضيوف اطلعتهم عن برامج ونشاطات النادي المتنوعة وشكرت في نفس الوقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومؤسسة ايريكس (IREX ) على جهودهم المعطاءة مع النادي الأهلي . وهدفت الزيارة والتي تحدثت خلالها سوزي سروجي من ادارة مستشفى الناصرة بالتعريف عن نشاطات المستشفى خاصة في مجال الاهتمام في صحة الشباب بشكل عام والفعاليات والأنشطة التي يقومون بها للتوعية حول مخاطر بعض الأمراض التي تنتشر في المجتمع المحلي والفعاليات الطبية المجانية التي يقومون بها .

وقدمت ادارة النادي الأهلي ومنسق المشروع شرحاّ وافياّ عن كافة النشاطات والفعاليات التي ينفذها النادي ومركز المصادر والتي ممكن أن يتشارك بها مع مستشفى الناصرة والتي من خلالها سيتم استهداف المناطق المهمشة داخل وخارج محافظة قلقيلية لكافة الفئات العمرية , وأبدت سروجي استعداد المستشفى لتبني أفكار النشاطات والمبادرات والفعاليات يقوم بتنفيذها النادي الأهلي بالتعاون معهم خدمة للمجتمع المحلي وصحة الشباب .

واختتمت الزيارة بجولة قام بها الوفد الضيف لمرافق النادي والاطلاع على بعض التدريبات والنشاطات التي يقوم بها مركز المصادر داخل النادي وخارجه .