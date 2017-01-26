فيصل قشمر في ضيافة نادي قلقيلية الأهلي

قلقيلية /PNN-استضاف نادي قلقيلية الأهلي في مقره يوم الخميس الموافق 26/1/2017م السيد فيصل قشمر من وجهاء قلقيلية في المملكة الأردنية الهاشمية واحد الداعمين للنادي في الأردن. جاءت هذه الزيارة اثناء تواجد قشمر في زيارة عائلية قصيرة له لمدينته قلقيلية والتي غاب عنها عدة سنوات. ورحب مسؤول التشريفات في النادي الأهلي قصي عناية بالزائر الكريم شاكرا له خدماته التي قدمها للنادي الأهلي اثناء زيارة النادي الأهلي للأردن في العام 2008. وشكر قشمر ادارة النادي الأهلي على جهودها في سبيل تطوير وتقدم النادي في كافة المجالات. واطلع في نهاية الزيارة على مرافق النادي وعلى الدورات والنشاطات والفعاليات التي تنظم داخله والتي يستفيد منها العديد من الأطفال والشباب. وكان في استقبال الضيف ايضا عضو الإدارة خالد عرباس والأستاذ احمد عودة عضو الإدارة السابق للنادي الأهلي.