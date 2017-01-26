صدور اصعد إلى عليائك فيّ” عن مكتبة كل شيء

القدس/PNN-صدر عن مكتبة كل شيء في حيفا الديوان الأول للشاعرة الفلسطينية فاطمة نزال، والذي حمل عنوان “اصعد إلى عليائكِ فيّ”، وقد جاء الديوان في (124) صفحة من القطع المتوسط، قدّم له الكاتب التونسي حبيب بلحاج سالم، وزُيِّن الغلاف بإحدى لوحات الفنان الفلسطيني محمود شاهين.

يصف مقدم الديوان الشاعرة بأن “قلبها ألف باب”، مشيدا بالديوان وقصائده ولغته المفتوحة الدلالة، مضيفا “أنّ ثنائيّة الحسّ والروح، وهي تتحوّل، لينصهر طرفاها في وحدة الحسّيّ والروحي أو الحسيّ الروحيّ، هي العصب الشعري الذي يشدّ كل المدوّنة الشعرية لفاطمة نزال”.

تمحورت قصائد الديوان التي جاءت في ثلاث مجموعات حول القضايا الإنسانية، سواء في بعدها الذاتي الخاص بذات الشاعرة كما في قصائد المجموعة الأولى، أو وجدانيات الحب الشفيف كما تصورها قصائد المجموعة الثانية، وحضرت كذلك الأم في عدة نصوص، إضافة إلى أن الشاعرة قد أهدت الديوان لروح أمها البهيّة. وانفردت المجموعة الثالثة من قصائد الديوان بميزتين، الأولى أنها قصائد قصيرة، وقصيرة جدا، وتركتها الشاعرة دون عناوين.

وما ينفرد به الديوان بشكل عام هو تلك اللغة المعتمدة على الألفاظ ذات الجرس الهادئ، وامتزاج الموضوعات التي تحيل إلى القضايا الوطنية بالبعد الذاتي والإنساني، ليشكل نسيجا شعريا متماسكاً.

ومن الجدير بالذكر أن الديوان سيكون ضمن الكتب التي تشارك بها مكتبة كل شيء في معرض القاهرة الدولي للكتاب الثامن والأربعين الذي سينطلق في السادس والعشرين من يناير 2017 وحتى السادس من شباط، كما ستشارك الشاعرة في أمسية شعرية ضمن فعاليات المعرض.