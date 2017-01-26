المحامي زيد الايوبي : محاكم حماس وأحكامها باطلة واعتداء سافر على حريات المواطنين

القدس/PNN – قال المحامي والمستشار القانوني زيد الايوبي ان الاحكام التي اصدرتها ما يسمى بالمحكمة العسكرية في قطاع غزة والتي شكلتها حماس بحق ثماني كوادر من حركة فتح هي احكام باطلة وصادرة عن محاكم باطلة خالفت القانون في تشكيلها وإجراءاتها وتقييد حريات المواطنين وفقا لقراراتها هو اعتداء سافر على حقوق وحريات المواطنين .

وأضاف الايوبي ان المحكمة التي اصدرت الحكم بحق هؤلاء المواطنين يعوزها التشكيل السليم وفقا لقانون رقم 4 لسنة 2008 المتعلق بالقضاء العسكري الفلسطيني والذي رسم طريقا اصوليا لتشكيل المحاكم وتعيين القضاة فيها وبالتالي فإنها تتنافى مع نظرية المحاكمة العادلة للمواطنين التي تتطلب ان تصدر الاحكام عن محاكم نزيهة ومستقلة ومشكلة تشكيلا قانونيا سليما .

وأشار الايوبي الى ان محاكم حماس وأحكامها تشكل اعتداء على حقوق وحريات المواطنين وتخالف القانون الدولي لحقوق المواطنين خصوصا ما جاء في المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب تشكيل المحاكم وفقا للقانون وبشكل يكفل كل ضمانات المحاكمة العادلة والدفاع وهو ما لا يتوفر في محاكم حماس وقضاتها وأحكامها .

وأكد الايوبي ان تقييد الحريات وفقا للقرارات التي تصدر عن مثل هذه المحاكم الباطلة يمثل اعتداء سافر على الحريات يرقى لمستوى الجرائم المعاقب عليها وفق قانون العقوبات النافذ ويستوجب تعويض المجني عليهم نتيجة لهذه الاحكام وفق الأصول والقانون .

وطالب الايوبي مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الانسان التدخل الفوري لرفع الظلم عن المواطنين الذين يتعرضون بشكل تعسفي لمثل هذه الاحكام في غزة .