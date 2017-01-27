مقتل مستوطنين وإصابة 7 بانقلاب حافلتهم في الضفة

القدس/PNN – لقي مستوطنان على الأقل مصرعهما، وأصيب سبعة آخرون، فجر الجمعة، إثر انقلاب حافلة تابعة لشركة “ايجد” على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن الحافلة سقطت في واد عميق بعمق (70 مترا)، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات خطيرة في صفوف المستوطنين.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبة بالغة في الوصول إلى الضحايا بسبب غزارة الأمطار وسقوط الحافلة في منطقة وعرة، مما استدعى تدخل الطائرات التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى “بيلنسيون” في “بتاح تكفا”، و”تل هشومير” في مدينة القدس.