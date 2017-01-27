استمرار هطول الامطار في مختلف المناطق وزخات من الثلوج ليلا

رام الله/PNN – توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق ومتوقع ان تكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، ويحتمل في ساعات الليل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ ساعة والبحر مائج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد السبت، غائماً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق متوقع ان تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

اما يوم الاحد المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأثنين المقبل، الجو صافياً بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين، من خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وكذلك من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر ايام الاحد والاثنين القادمين.