برشلونة يكتسح سوسييداد ويتأهل لقبل النهائي

برشلونه/PNN-جدد فريق برشلونة فوزه على ضيفه ريال سوسييداد بخماسية لهدفين مساء الخميس، على إستاد “كامب نو” في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ليتأهل الفريق الكتالوني للدور قبل النهائي.

وسجل خماسية برشلونة دينيس سواريز “هدفان” في الدقيقتين 17، و82 على التوالي، وليونيل ميسي من ركلة جزاء بالدقيقة 55، ولويس سواريز في الدقيقة 63 من متابعة لتمريرة ميسي، وأردا توران بالدقيقة 80.

في المقابل، سجل هدفي الضيوف خوان ميجيل من تسديدة من فوق حارس برشلونة في الدقيقة 62، وويليان خوسي من رأسية رائعة بالدقيقة 73.

وبلغ الفريق الكتالوني الدور قبل النهائي للبطولة بعد أن أطاح بسوسييداد، حيث فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ليفوز في مجموع المباراتين بسداسية لهدفين، وينجو من مفاجآت هذا الدور الذي شهد خروج ريال مدريد على يد سيلتا فيجو.