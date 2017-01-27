اعتقال واحتجاز 15 شاباً خلال اقتحام قلقيلية..اصابات بالرصاص خلال مواجهات في جنين

قلقيلية/PNN – اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، 15 شابا على الأقل خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية،كما واصابت ثلاثة شبان بالرصاص، واعتدت بالضرب على رابع، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون فجراً، واعتقلت واحتجزت 15 شابا على الأقل، كما اعتدت بالضرب على عدد من المعتقلين.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت 15 منزلا على الأقل وأقدمت على تكسير محتويات وأرضيات عدد منها.

اصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، واعتدي بالضرب على رابع، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية وطبية، أن الشابين محمد لميع ضبايا، واسحاق رفيق لحلوح ابو شهلة، أصيبا برصاص الاحتلال في الساق والصدر، فيما أصيب الفتى مالك محمد أحمد عامر بعيار معدني في الصدر.

واضافت المصادر، ان جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الشاب عامر نشأت مرعي، وان المصابين نقلوا الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين بأكثر من 20 آلية عسكرية فجرا ما ادى الى اندلاع مواجهات مع الشبان، قبل ان تنسحب صباحا دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.