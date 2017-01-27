النتشة: نحن على جاهزية تامة لإستقبال المنخفض الجوي وتلبية المساعدة

الخليل/PNN – أكد رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة الهدى للمحروقات رجل الأعمال طارق النتشة أن طاقم وموظفين الشركة على جاهزية تامة وفي حالة تأهب تام لإستقبال المنخفض الجوي القادم

وأضاف النتشة أن طواقم الشركة جاهزة لمساندة المحافظات والبلديات والدفاع المدني وجهات الاختصاص على مدار الساعة في حال انقطعت أحد العائلات من المحروقات والغاز للتدفئة او وقود للمركبات حيث يمكنهم التوجه او التواصل مع أحد محطات الهدى المنتشرة في جميع المحافظات وطلب المساعدة،

مؤكداً على أن المجتمع والشعب الفلسطيني هو مجتمع متكافل في جميع الظروف، داعياً كل من لديه الفرصة والمقدر لتلبية اي مساعدة في ظل هذا المنخفض وغيره من الظروف أن لا يتردد.

ويذكر أن منخفض جوي عميق سيضرب البلاد يوم الجمعة، وندعو جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى في حال تطور المنخفض وتساقط الثلوج.