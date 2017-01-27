اليونايتد يتأهل للنهائي رغم الخسارة من هال سيتي

هال/PNN-تأهل فريق مانشستر يونايتد لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بكرة القدم، رغم الخسارة في إياب نصف النهائي أمام مضيفه هال سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، مساء الخميس.

وكان الشياطين الحمر حققوا الفوز في لقاء الذهاب على ملعب “أولد ترافورد” بهدفين دون رد، ليستفيدوا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وأحرز ثنائية هال سيتي توم هيدلستون من ركلة جزاء، وعمر نياسي في الدقيقتين 35، و85 على التوالي، بينما سجل بول بوجبا هدف مانشستر يونايتد بالدقيقة 66.

وبذلك، يقابل مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون في نهائي البطولة، بعد نجاح الأخير في إقصاء ليفربول من نصف النهائي مساء الأربعاء.