” فتح ” تستنكر تفجير منزل القيادي عبد الواحد وتطالب بملاحقة الفاعلين

غزة/PNN – تستنكر حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة بشدة، حادث التفجير الإجرامي الذي حدث في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس ، أمام بوابة منزل عضو لجنة الإقليم الأخ المناضل رياض عبد الواحد ” أبو يعقوب ” .

واعتبرت الحركة في بيان صحفي صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم ” أن هذا الحادث يمثل نقلة خطيرة تمس وحدة شعبنا الفلسطيني، ويهدد العلاقات الفلسطينية الداخلية، كما يعطل مسيرة إنهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية، خصوصا في مرحلة حساسة ودقيقة.

وأكدت الحركة، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأفعال المشبوهة، وأنها ستضرب بيد من حديد كل العابثين والمشبوهين .

وأشارت الحركة، أنها ستدافع عن أبنائها وكوادرها بكل قوة وحزم ولن تسمح بحرف المعركة الحقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي عن مسارها الصحيح ، مهما بلغ ذلك من ثمن .

وطالبت الحركة، كافة الجهات المختصة بملاحقة ومحاسبة الفاعلين ومن ورائهم، والكشف عنهم وعن الجهة التي تقف خلفهم، وتقديمهم إلى القضاء الفلسطيني لينالوا العقاب على جرائمهم النكراء.

يشار أن هذا التفجير الثاني الذي يطال منازل قيادات اقليم شرق غزة، حيث جرى قبل اسبوع تفجير امام منزل نائب أمين سر الاقليم الأخ نايف خويطر .