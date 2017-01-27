PNN بالفيديو :رفع حالة الطوارئ مع دخول المنخفض لدى مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الخدماتية

بيت لجم/PNN-مع دخول المنخفض الجوي وتطبيقا لحالة الاستنفار والطواري التي اعلنت عنها محافظة بيت لحم اكدت الجهات المختصة جاهزيتها من اجل متابعة اي حالات طوارئ تنتج عن تعرض فلسطين للمنخفض القطبي اذي سيزداد تاثيره في اليومين القادمين حيث ستعمل الغرفة المركزية على متابعة عمل مختلف الجهات

وقال محمد طه ابو عليا نائب محافظ بيت لحم رئيس غرفة الطوارئ المركزية ان الغرفة ستعمل على متابعة اي احتياجات ضرورية للمواطنين وستعمل على فتح الطرق ان اغلقت حال تساقط الثلوج.

واشار ابو عليا ان رقم غرفة الطوارئ ببيت لحم هو 102 التابع للدفاع المدني موضحا ان مقر الغرفة سيكون بمقر قيادة قوات الامن الوطني حيث ستعمل على الاشراف على عمل مختلف الغرف للبلديات داعيا المواطنين الى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية او مواد التدفئة مؤكدا على انها متوفرة وبشكل جيد .

وشدد نائب المحافظ على ان الغرفة ستعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية كل وفق اختصاصه.

من جهتها اكدت وزارة الاشغال جاهزيتها لمواجهة اي حالات طواري من اغلاق طرق وغيرها من خلال عملها بغرفة الطوارئ المركزية ببيت لحم و وفق خطة ورؤية واضحة

عدنان شواورة مديرية الاشغال ببيت لحم ان لدى المديرية ببيت لحم كاسحة ثلوج تم تجهيزها لتعمل في بيت لحم مع مختلف الجهات المعنية موضحا ان منطقة عمل مديرية الاشغال ستكون في شارع القدس الخليل بدء من منطقة النشاش حتى مستشفى الكاريتاس الى جانب تنفيذها اي تعليمات تصدر من غرفة الطوارئ المركزية.

البلديات بدورها اقامت غرف طوارئ خاصة بها الى جانب تنفيذها سلسلة من الاجراءات استعدادا للمنخفض موضحة انها ستكون جاهزة لمواجهة اي حالات طوارئ وفي هذا الاطار قال المهندس محمد رحال مهندس في بلدية بيت لحم ان البلدية عملت منذ بدء فصل الشتاء على تجهيز العبارات والشوارع حيث تم فتحها بالاضافة الى العمل في ظل المنخفضات.

واشار المهندس رحال الى ان البلدية جهزت غرفة عمليات في فترة المنخفض الجوي مشيرا الى ان الغرفة ستعمل بالتعاون التام مع مختلف الجهات من اجل تقديم افضل الخدمات خلال فترة المنخفض خصوصا اولئك الذين يحتاجون الى المساعدة.

الدفاع المدني الجهة التي تقع على عاتقها غالبية الاعمال في المنخفضات الجوية اعلن حالة الاستنفار في صفوفه على مدار الساعة طوال ايام المنخفض الجوي مشيرا الى انه جهز طواقمه بالمعدات اللازمة

وقال محمد قطامش مسؤول العلاقات العامة والاعلام بالدفاع المدني في بيت لحم ان الجهاز جهز نفسه للعمل في محافظة بيت لحم بالتعاون مع مختلف الجهات مشيرا الى ان الدفاع المدني جهز ببيت لحم ثلاث كاسحات ثلوج بالاضافة الى معدات العمل .

واضاف قطامش انه حال تراكم الثلوج فان الطواقم ستعمل على الفور في الشوارع حال اغلاقها مشيرا الى ان الاولوية للشوارع المؤدية الى المشافي والمستوصفات والعيادات الطبية المخابز مشيرا الى ان العمل سيتم بالشراكة مع الغرفة المركزية للطوارئ.

و وجه قطامش رسالة الى المواطنين دعاهم فيها الى عدم التحرك حال تساقط الثلوج الا في حالات الضرورة كما اعطاهم ارشادات للحفاظ على امنهم فيما يتعلق بالحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم داعيا المواطنين لزيارة موقع الدفاع المدني على الانترنت والفيس بوك للتعرف على كافة التعليمات.

والى جانب هذه الاستعدادات اعنلت شركة كهرباء محافظة القدس عن تنفيذها سلسلة اجراءات احتياطية استعدادا للشتاء الى جانب اعلان حالة الاستنفار في صفوف طواقمها الى جانب تجهيز هذه الطواقم بمعدات لتقديم الخدمات للمواطنين خلال المنخفض

وقال جواد ابو زر مدير شركة كهرباء القدس فرع بيت لحم ان الشركة وفي اطار خطتها السنوية تعمل على تجهيز كافة الفروع بمناطق الامتياز بكافة الاحتياجات التقنية والفنية لتكون قادرة على العمل وانه يتم تعزيز هذه التجهيزات والاستعدادات بداية كل فصل شتاء من اجل ضمان استمرار الخدمات للمواطنين في مناطق امتياز الشركة.

واوضح ابو زر ان شركة الكهرباء تعمل على انظمة حديثة ومتطورة بشكل كبير يسمح لها بتلقي المكالمات بجودة عالية ومن خلال خطوط هاتف عديدة لضمان عدم انتظار المواطنين من خلال غرفة خدمات اتصالات مركزية يتم من خلالها توزيع العمل على الطواقم بواسطة تقنيات عالية وفورية تسمح للادارة بمتابعة كافة الطواقم واماكن عملها ومعرفة مستوى الخدمات والاعطال التي تواجه الطواقم مما ينعكس ايجابا على مستوى الخدمة للمواطنين.

يعيش الفلسطينيون اجواء شتوية مفعمة عند تعرض فلسطين للمنخفضات الجوية حيث تؤكد كافة الجهات على انها على اتم الاستعداد لمد يد العون للمواطنين وتقديم افضل الخدمات وفق الاختصاص في صورة تعكس روح التعاون والعمل المشترك من اجل حماية المواطن وتوفير احتياجاته في شهر الخير عموما وخلال المنخفضات العميقة خصوصا