دراسة بريطانية: الفطور الصباحي بخطورة التدخين!

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن خطورة وجبة الفطور لعدد كبير من الأشخاص، وقد يزيد في تلك الخطورة عن مخاطر التدخين، وفقاً لما نشره موقع “Huffington Post” البريطاني.

نشر الباحث الإنجليزي “تيرينس كيلي” كتاباً بعنوان “الفطور الصباحي أخطر وجبة خلال اليوم”، قائلاُ: “آمل أن يفهم كثيرون خلال عشرة أعوام أن الفطور خطير جداً مثل التدخين”.

وأشار الباحث إلى أنه اكتشف قبل 8 أعوام إصابته بمرض السكري من الدرجة الثانية، الأمر الذي دفعه إلى مراقبة نسبة السكر في دمه بنفسه يوميا، فاكتشف أنها ترتفع دائما بشكل خطير صباحاً بعد الإفطار، فتوقف عن تناول الإفطار تماما، فلاحظ مرة أخرى أن نسبة الكلوكوز في الدم تبقى مستقرة طيلة اليوم.

ونصح الباحث بعدم تناول الإفطار حتى بالنسبة للذين لا يعانون من مرض السكري، لأن الفطور يحرك متلازمة التمثيل الغذائي — نوع من مقاومة الأنسولين — التي تسبب أمراض انسداد الشرايين ارتفاع ضغط الدم، والسكر.

وأوضح “كيلي” أن أغلب الدراسات التي تقول “يتمتعون بنسبة عالية من الرشاقة هم من يتناولون وجبة الفطور الصباحي”، هي مدعومة من شركات صناعات الأغذية.

المصدر: وكالات