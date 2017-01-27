“أسوارة” ذكية تُحسن مزاجك وتمنحك الإيجابية

صممت شركة أمريكية اسوارة ذكية لقياس ومراقبة مشاعر مرتديها على مدار اليوم، بهدف تحسين جودة الحياة وتغيير النمط الذي يسير عليه الشخص لصحة أفضل.

وأطلقت شركة “سنتيو” اسم “مشاعر” أو “Feel” على اسوارتها، وتعمل من خلال أربعة مستشعرات مزودة بها من الداخل، وظيفتها مراقبة ومتابعة حركات ونشاط المستخدم ودرجة حرارة الجلد والنشاط الكهربائي للعضلات ومعدل نبضات القلب.

وتقوم الإسوارة بعد جمع كافة تلك البيانات والقراءات الحيوية لترجمتها والتعبير عن مشاعر المستخدم وتغيراتها خلال أوقات اليوم المختلفة.

وترتبط الاسوارة بالهاتف الذكي عن طريق تطبيق خاص لتخزين البيانات والمعلومات الحيوية الخاصة بالمستخدم داخل التطبيق ومزامنتها مع تطبيق التقويم.

وما تزال الشركة تطور إسوارتها، بحيث تمد المستخدم بتمرينات وتدريبات لتحسين المزاج والتنفس، بالإضافة إلى تزويده بنصائح وإرشادات واقتراحات صحية، تُحسن من جودة الحياة وتقلل من الضغوطات، استناداً على بياناته.

وتتميز الاسوارة تقنياً بأنها مقاومة للماء وتدعم تقنية البلوتوث ومزودة بمنفذ “يو إس بي”، بالإضافة إلى أنها مرنة، بحيث يمكن ضبطها حسب حجم المعصم، وتأتي بأربعة ألوان وتشمل الأبيض والأسود والفيروزي والأحمر.

وتتوفر الاسوارة حالياً للطلب المسبق، بسعر 149 دولاراً أمريكياً، وبحسب الشركة سيكون سعرها النهائي فور طرحها بالأسواق حوالي 199 دولاراً، وفقاً لموقع بيزنس إنسايدر.

المصدر: وكالات