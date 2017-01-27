اللجنة المختصة باستلام محطة الباصات المركزية في بيت لحم تباشر أعمالها

بيت لحم/PNN – باشرت اللجنة المكلّفة من مجلس بلدية بيت لحم بشأن استلام محطة الباصات المركزية أعمالها مساء يوم أمس الخميس، بحضور أعضائها: رئيس البلدية أ. فيرا بابون، واعضاء المجلس البلدي: نادر عزيزة، روك روك، أنطون سلمان، وليد أبو جورة، ومدير عام البلدية أنطون مرقص.

حيث بحثت اللجنة الخطط المقترحة لإدارة المحطة بعد استلامها من شركة بريكو المشغّلة لها، على إثر انتهاء الفترة الممنوحة للشركة لتشغيل المحطة، واطّلعت على تقارير مختلفة ومعطيات تختص بالوضع الحالي.

واتخذت اللجنة، في نهاية الاجتماع، عدّة توصيات تمهيداً لعرضها على مجلس بلدية بيت لحم في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وفي ذات السياق، أجرى أعضاء اللجنة زيارة للمحطة شملت جميع أقسامها، للإطّلاع على وضعها الحالي تمهيداً للاستلام.

يُذكر أن مجلس بلدية بيت لحم قرر تشكيل هذه اللجنة في جلسته رقم (265) المنعقدة بتاريخ 23/1/2017 بهدف عمل دراسة شاملة عن المحطة ووضع خطة لاستلامها، كما قرر توجيه إخطار لشركة بريكو لإجراء أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة قبل التسليم وفقاً لبنود الاتفاقية الموقّعة مع الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، من المفترض استلام البلدية للمحطة بتاريخ 1/5/2015، إلا انّ لجنة التحكيم أصدرت قراراً بتاريخ 27/1/2014 مددت بموجبه للإدارة الحالية سنيتن إضافيتين، إلا أنّ بلدية بيت لحم طَعَنت بالقرار، ولازال الطعن منظوراً أمام القضاء، ومن المتوقّع البت به في شهر آذار القادم، والمتعلّق بالمدّة ما بين 1/5/2015 وحتى تاريخ 30/4/2017 فقط.

ويؤكّد مجلس بلدية بيت لحم دوماً على حقّه وضرورة استلام المحطة، التي ستعود بالفائدة الكبيرة للنهوض بالمدينة وخدمة المواطن التلحمي والزوّار والسيّاح.