جبهة النضال تخط اضرحة شهداء الثورة الفلسطينية في مقبرة الشيخ رضوان

غزة/PNN – قام وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بفرع غزة والشمال، بخط اضرحة شهداء الثورة الفلسطينية في مقبرة الشيخ رضوان، ممثلا بالرفاق رفعت فورة سكرتير الجبهة فرع غزة والشمال، وناهض شبات عضو لجنة الاعلام والثقافة، وعدد من قيادات وكوادر الجبهة في الفرع.

حيث قاموا ببعض اعمال الصيانة لأضرحة شهداء الثورة، وخط اضرحة الشهيد نبيل قبلاني عضو المكتب السياسي، وجيفارا غزة الشهيد محمد الأسود أحد قيادي الجبهة الشعبية، والشهيد جهاد العمارين قائد كتائب شهداء الأقصى، والشهيد محمد العمصي وغيرهم من شهداء الثورة الفلسطينية.

واكد رفعت فورة في كلمته على اهمية الوفاء للشهداء، وتجديد العهد لهم، والسير على خطاهم لتحقيق الغاية التي من اجلها قدموا ارواهم رخيصة، مشيرا في سياق حديثه الى وجودهم في مقبرة الشيخ رضوان لخط اضرحة شهداء الثورة لهي رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية وأركان جيشها، بأن سياسة قهرهم لن تدوم، ولن يضيع حق وراءه مطالب، ولن يضيع حق شعب سار على خطى شهدائه.

ووجه رسالة واضحة لذوي الشهداء، بأن ابناؤهم من سطروا تاريخنا بأحرف من ذهب، هم في الذاكرة والوجدان وعلى خطاهم سائرين نحو تحرير فلسطين الأرض والانسان، وتجسيد الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.