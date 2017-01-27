ترامب: من السابق لاوانه الحديث عن نقل السفارة الأمريكية للقدس

القدس/PNN – قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب إنه من المبكر الحديث عن نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس.

ونقلت يديعوت عن ترمب قوله في مقابلة له مع شبكة “فوكس نيوز”، من المبكر جداً الحديث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشيراً إلى أنه تم تصحيح العلاقة مع “إسرائيل” بمجرد أن تولى منصبه، وأن الإدارة الأمريكية السابقة كانت معاملتها سيئة مع “إسرائيل”.

وكشف أنه لم يقرر بعد ما يجب القيام به مع أموال المساعدات، التي يبلغ مجموعها 221 مليون $، التي قرر الرئيس السابق باراك أوباما، صرفها للسلطة الفلسطينية قبل مغادرته منصبه.