الوطني يواصل استعداداته لبطولة غرب اسيا لكرة السلة

عمان/PNN – وجدي الجعفري الموفد الاعلامي- بدأ منتخب فلسطين لكرة السلة يوم الخميس معسكره التدريبي الخارجي في العاصمة الأردنية عمان استعدادا لبطولة غرب آسيا التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

يأتي معسكر الوطني الذي يقام في صالة الفحيص استكمالا للتدريبات التي خاضها الوطني في صالة سرية رام الله واستمرت لنحو أربعة أسابيع.

واستمر التمرين الصباحي للمنتخب الوطني لمدة ساعتين بقيادة المدرب الامريكي جيم، ومساعده نادر مرتا، فيما ينتظر التحاق إبراهيم حبش بالجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وكانت بعثة المنتخب وصلت مقر اقامتها في فندق “سدين عمان” قادمة من فلسطين مساء الاربعاء وتضم اللاعبين: احمد يونس، طارق التميمي، تامر حبش، اينار عودة، ابراهيم حنا حبش، قصي العناني، امين سلمان، وسيم مسك، فيما التحق بالمنتخب فجر الخميس المحترف الامريكي مايك نانلي قادما من الصين مكان احترافه، فيما التحق بالبعثة مساء الخميس اللاعب سليم سكاكيني.

وقال مدرب المنتخب جيم ان مستوى الفريق جيد، املا ان يقدم اداء ملفتا خلال البطولة.

وتابع: نعمل قدر المستطاع للظهور بافضل صورة، حضور المحترف مايك الذي يبلغ طوله 204 سم اعطى دفعة قوية للاعبين ويعتبر اضافة نوعية للمنتخب.

فيما قال مساعد مدرب المنتخب نادر مرتا ان المنتخب سيتلقى جرعتين تدريبيتين يوميا حتى انطلاق البطولة، لافتا ان الجهاز الفني ركز خلال تمريني الخميس على زيادة الانسجام بين اللاعبين وخطط اللعب.

واضاف ان المنتخب سيلعب مباراة ودية مساء الجمعة امام أرثوذكسي عمان في صالة الارثوذكسي من اجل متابعة مستوى اللاعبين.

وبشأن اللاعب جمال ابو شمالة، قال انه سيلتحق في الفريق يوم السبت المقبل قادما من الولايات المتحدة الامريكية.