عمادة البحث العلمي تنظّم ندوة علمية لطلبة الدراسات العليا في الجامعة

طولكرم/PNN – نظمت عم​​ادة البحث العلمي في جامعة فلسطين التقنية – خضوري، اليوم ندوة علمية لطلاب ماجستير التكنولوجيا الحيوية الزراعية في الجامعة، وذلك بمشاركة عدد من طلبة الدفعة الأولى من برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية ، بحضور رئيس الجامعة، أ.د. مروان عورتاني، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، د. سائد ملّاك، وعميد البحث العلمي د. رنا سمارة، وعميد كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية، د. تحسين سياعرة، وكل من صبحي سمحان، وم. حازم كتانة من سلطة المياه، وأعضاء الهيئة الأكاديمية في كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية وعمادة البحث العلمي ونقابة العاملين في جامعة خضوري وعدد من الباحثين والمختصين في هذا المجال.

بدوره، أشاد أ.د. عورتاني بأهمية تنظيم هذه الندوة العلمية لتعزيز دور البحث العلمي لدى طلبة برنامج الماجستير في التكنولوجيا الحيوية الزراعية مما يسهم في وضع حلول لبعض المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة في الوطن.

وفي هذا السياق بيّنت د. سمارة أن عقد هذه الندوة يأتي في سياق اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتكريس الجهود المختلفة في تطوير وإيجاد الآليات التي من شأنها رفع مستوى البحث العلمي على مستوى الجامعة والمجتمع المحلي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لطلبة الدفعة الأولى من ماجستير التكنولوجيا الحيوية الزراعية لاستعراض ومناقشة الخطط البحثية الخاصة بابحاثهم لاستكمال حصولهم على درجة الماجستير . وأوضحت د. سمارة أن هذه الندوة تأتي في سياق سلة الندوات المتخصصة التي ستعقدها الجامعة بشكل دوري بالتنسيق مع أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية في الجامعة والمهتمين والشركاء المحليين والدوليين.

وأشارت د. سمارة إلى أن مناقشة الخطط البحثية بحضور كوادر أكاديمية ومؤسسات بحثية يزوّد طلبة البرنامج بتغذية راجعة حول أبحاثهم مما يدفعهم للاستفادة من ملاحظات تحسّن من جودة أبحاثهم، بالإضافة إلى تعريف المجتمع ببرنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الزراعية الذي يهدف لتطوير القطاع الزراعي باستخدام التقنيات الزراعية الحيوية الحديثة.

في بداية الندوة قدمت الطالبة سوسن عويس تحت إشراف الدكتور سائد خياط والمشرف المشارك الدكتور ناصر شولي، خطة بحثية حول استخدام البكتيريا المختزلة للسلفات كوسيلة جديدة لتخفيض ملوحة المياه الجوفية في الحوض السفلي لنهر الأردن. من جهتها قدمت الطالبة هند عبدو تحت إشراف الدكتور احمد صالح شرحاً الكشف الجزيئي عن مجموعة مختارة من الكائنات الدقيقة الممرضة للدجاج اللاحم في شمال فلسطين.

وبدورها، تحدّثت الطالبة بشرى كرسوع تحت إشراف الدكتورة رنا سمارة عن مكافحة مرض التفحم المكشوف في محصولي القمح والشعير عن طريق تحفيز مقاومة النبات طبيعيا بواسطة مستخلصات نباتية فلسطينية.

وفي السياق ذاته، قدّم الطالب هيثم حرب تحت إشراف الدكتورة رنا سمارة عرضاً لخطة بحث حول استخدام المكافحة الحيوية والكيماوية لنيماتودا تعقد الجذور في البندورة. من جهة أخرى، تحدّثت الطالبة هديل حسين تحت إشراف الدكتورة رنا سمارة عن المكافحة الحيوية باستخدام الأعداء الطبيعية المحلية لسوسة النخيل الحمراء على شجرة النخيل للحد من تطورها وانتشارها في فلسطين، وخاصة في جامعة خضوري.

وفي خطة بحثية أخرى، قدّمت الطالبة حنين طه تحت إشراف الدكتور نواف أبو خلف شرحاً حول فحص عينات مزيج من الأعشاب الطبية باستخدام مجس التذوق “اللسان الالكتروني” والتحليل المتعدد العوامل.

أما الطالبة باسمة أبو رميلة تحت إشراف الدكتور نواف أبو خلف قدّمت خطة بحثية لدراسة إمكانية التصنيف الغير مباشر للكائنات الحية الدقيقة من خلال منتجات عمليات الأيض لها بواسطة مجس كيماوي (اللسان الالكتروني) والتحليل المتعدد للبيانات.

ومن جانبها، تحدّثت الطالبة هبة قصراوي تحت إشراف الدكتور ناصر شولي والمشرف المشارك الدكتور زياد فضة عن إمكانية توسيع زراعة نبتة الافوكادو في الأراضي الفلسطينية من خلال تطوير هرمونات لزراعة الأفوكادو لتقليل استهلاكها من “اسرائيل”. وبدوره، قدّم الطالب فيصل رشايدة تحت إشراف الدكتور ناصر شولي مقترحاً حول دراسته عن تعدد الطراز الجيني للجينات المرتبطة بالحليب ( بيتا لاكتوجلوبيلين والكازيين) في الأغنام الفلسطينية.

وفي الختام، قام رئيس الجامعة بمنح كل طالب اعتماداً للمقترح البحثي الخاص به للبدء في تطبيق خطة البحث وإعداد رسائل الماجستير.