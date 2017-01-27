معايعة تلتقي نظيرها التركي في اسطنبول

اسطنبول/PNN – التقت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة في المدينة التركية اسطنبول بنظيرها التركي وزير الثقافة والسياحة التركي السيد نابي أوجي وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى تركيا السيد نبيل السراج والسيد عبد الكريم الخطيب القنصل العام لدولة فلسطين في اسطنبول والسيد جريس قمصية منسق وحدة العلاقات العامة والاعلام في وزارة السياحة والاثار وعدد من مستشاري وزير الثقافة والسياحة التركي.

بالبداية وضعت الوزيرة معايعة نظيرها التركي في صورة اخر التطورات الجارية للقطاع السياحي الفلسطيني مؤكده على أهمية الاستمرار في دعم وتطوير اعداد الوفود السياحة التركية الوافد الى فلسطين، هذه الوفود والتي عملت على المساعدة في دعم وتطوير العلاقة المباشرة بين القطاع السياحي الفلسطيني مع نظيره التركي، متحدثة عن أهمية زيارة الوفود التركية للمدن الفلسطينية المختلفة ومن خلال برامج سياحية فلسطينية تعتمد على استخدام المنشآت السياحية الفلسطينية والتعامل مع القطاع السياحي الفلسطيني بشكل مباشر.

وتباحث الطرفان في سبل تطوير ودعم الترويج السياحي الفلسطيني لدى الجمهورية التركية برعاية تركية لضمان أفضل التشبيك بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره التركي بالإضافة لترتيب لقاءات ثنائية تجمع القطاع السياحي الفلسطيني مع نظيرة التركي للتباحث في انتاج البرامج السياحي فلسطينية تركية مشتركة.

وكانت الوزيرة معايعة قد وجهت الدعوة لنظيرها التركي لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من إمكانيات تؤهله ليكون القطاع السياحي الأهم على مستوى المنطقة.

ومن جهته أكد وزير الثقافة والسياحة التركي السيد نابي أوجي على تلبيته لدعوة الوزيرة معايعة قريبا جداً برفقة عدد من ممثلي القطاع السياحي التركي، مؤكداً استعداد تركيا للتعاون مع الاشقاء في فلسطين لدعم القطاع السياحي الفلسطيني بأعداد سياحية تركية جديدة، فضلا عن التعاون في مجال الترويج السياحي العالم، مبرقا الشكر للوزيرة معايعة على زيارتها الى تركيا لدعم السياحة التركية والجانب التركي في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها الجمهورية التركية.

هذا والتقت الوزيرة معايعة بجمعية وكالات السياحة والسفر التركية وذلك لحثهم على الاستمرار في عمليات التشبيك والتواصل المباشر مع نظرائهم في القطاع السياحي الفلسطيني. وفي سياق اخر التقت الوزيرة معايعة بجمعية المستثمرين التركية، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في الاستثمار في فلسطين وبالأخص في القطاع السياحي الفلسطيني، هذا القطاع المستقل والامن والغني بالآثار والتراث والتاريخ.

وكانت وزيرة السياحة والاثار قد شاركت في فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض ايميت السياحي الدولي (معرض شرق البحر الأبيض المتوسط للسياحة والسفر)، والذي يقام سنويا في المدينة التركية اسطنبول، بحضور عدد كبير من وزراء السياحة من حول العالم وممثلي كبرى شركات السياحة والسفر وشركات الطيران.

ويعد معرض ايميت السياحي الدولي خامس أكبر معرض سياحي دولي في العالم، ويستضيف المعرض في نسخته لهذا العام أكثر من 4500 شركة تمثل أكثر من سبعين دولة ومجتذبا في كل عام عددا كبيرا من العاملين في قطاع السياحة والمهتمين بهذا المجال في تركيا والدول الأجنبية على حد سواء حيث تجاوز عدد زوار المعرض 136 ألفا و730 زائرا بينهم أكثر من 63 ألف زائر من العاملين في مجال السياحة.