غنيم يبحث مع المبعوث النرويجي التحضيرات لؤتمر المانحين

رام الله/PNN – التقى رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم اليوم بالمبعوث النرويجي الخاص بعملية السلام تور وينسلد لبحث التحضيرات الجاري العمل بها من اجل عقد مؤتمر المانحين المنوي عقده في آذار في مدينة بروكس حيث تحظى قضية المياه بالأولوية ضمن القضايا التي سيتطرق لها المؤتمر

وأعرب الوزير غنيم خلال اللقاء عن تقديره للدور النرويجي النشط والاهتمام بملف المياه الفلسطينية لا سيما في رغبتها بدفع العمل بإقامة مشروع محطة التحلية المركزية لا سيما بعد ان تمكنت سلطة المياه بتعاون الأطراف المختلفة من ازالة كافة العقبات التي كانت تواجه المشروع الامر الذي يعني ضرورة تكثيف جهود الدول الداعمة للبدء في المشروع

كما أشار رئيس سلطة المياه الى ضرورة تكثيف العمل وزيادة الدعم الدولي لمشاريع المياه والصرف الصحي لا سيما بعد الإنجاز الذي تم تحقيقه في إيجاد إلية عمل جديدة للجنة المياه المشتركة تتيح لنا تنفيذ المشاريع الضرورية والمشاريع العالقة الامر الذي يحتم توفير دعم مالي لهذه المشاريع من قبل المانحين

هذا واتفق الطرفان على استمرار التعاون في القضايا المرتبطة بتطوير قطاع المياه تتضمن وجود لقاءات بين الطواقم الفنية للتأكد من متابعة كافة هذه القضايا