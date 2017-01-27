ترحيل مباريات دوري القدم بغزة إلى الأسبوع المقبل

غزة/PNN – قرر اتحاد كرة القدم في قطاع غزة الجمعة ترحيل مباريات الجولة 14 من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، والعاشرة من الدرجة الثانية لفرع “غزة والشمال”، والـ 12 من نفس الدرجة لفرع “الوسطى والجنوب إلى الأسبوع المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتضرر أرضية العديد من الملاعب بشكل كبير نتيجة هطول الأمطار بغزارة خلال الساعات الأخيرة.

وقال عضو اتحاد كرة القدم، ورئيس لجنة المسابقات فيه محمد العمصي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بسبب سوء الأحوال الجوية .. وحفاظاً على سلامة اللاعبين .. ولسوء أرضيات بعض الملاعب .. قرر اتحاد الكرة ترحيل كافة مباريات الأسبوع الحالي من الدوريات إلى الأسبوع القادم .. والله الموفق”.

وكان من المقرر أن تقام على ملاعب قطاع غزة 19 مباراة خلال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، منها 6 لحساب دوري “الوطنية موبايل” للدرجة الممتازة، ومثلها في الدرجة الأولى، و7 بالدرجة الثانية في فرعيها “غزة والشمال”، والوسطى والجنوب”، عدا عن 14 مباراة كان من المفترض أن تقام الجمعة في انطلاق مباريات بطولة الناشئين مواليد 2001.