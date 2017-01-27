اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية الاسبوعية

رام الله/PNN – أصيب العشرات بحالات الاختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع في مسيرة بلعين الأسبوعية ، وقد اندلعت المواجهات بين المتظاهرين وجنود الاحتلال بعد أن انطلقت المسيرة الشعبية من مركز القرية بعد أن أدوا صلاة الجمعة، وقد شارك فيها متضامنون دوليون ونشطاء سلام إسرائيليون. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددو الشعارات المنددة بالاحتلال.

هذا وقد نددت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين على لسان منسقها عبدالله أبو رحمة بقرر ترقية لضبط ولجني اللذان اطلقا النار على المعتقل أشرف أبو رحمة وهو مقيد في عام 2008، وعبر عن أن الإرهاب الإسرائيلي يمارس بصورة يومية ضد الفلسطينيين، فالقتل والاعتقال وتدمير المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين وإغلاق الطرق وحصار القرى وممارسة العقاب الجماعي، سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم ضد الفلسطينيين ولهذا دعا إلى نبذ الإرهاب الصهيوني ومعاقبة إسرائيل، وان كل هذا لن يتنينا عن ممارسة حقنا في مقوماته.

العشرات يشاركون في مسيرة نعلين

شارك عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب في مسيرة قرية نعلين، غرب رام الله، السلمية الأسبوعية، المناهضة لجدار الفصل العنصري والاستيلاء على الأراضي، التي انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة.

وأحيت المسيرة الذكرى التاسعة لرحيل “حكيم الثورة” جورج حبش، حيث رفع المتظاهرون صوره إلى جانب العلم الفلسطيني، وتوجهوا إلى الأراضي المصادرة وهم يرددون الهتافات والأغاني الوطنية.

وأشعل المتظاهرون الإطارات قرب الأراضي المصادرة لصالح جدار الضم والتوسع العنصري، فيما لم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات في صفوف المتظاهرين.