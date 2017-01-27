فيديو- عارضة الأزياء السعودية خولة العنزي: ملابسي جريئة ولا أخاف من رأي الناس

قالت الموديل السعودية خولة العنزي أنها تعتبر نفسها جريئة في ملابسها إلى حد كبير وأنها مهتمة في إكمال تحصيلها العلمي خارج المملكة إذا سنحت لها الفرصة.

جاء ذلك في حوار لها عبر فقرة على الطريق في برنامج صباح العربية ، مؤكدة أنها تعتبر نفسها موديل أكثر من أنها نجمة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خولة حسب ما نقله موقع العربية نت بأن السوشيال ميديا خدمت الكثير من الشباب والفتيات وخدمت من لا موهبة له وجعلت منه نجما بدون استحقاق.

وحول ردة فعلها تجاه الرسائل والتعليقات السلبية، أوضحت إنها تتخذ خطة “البلوك” اتجاه التعليقات السلبية، وإنها لا تؤثر فيها على الإطلاق.

وعن حقيقة تلقيها عرضاً للمشاركة في مسلسل “العاصوف” مع الفنان ناصر القصبي، أكدت أن هذا الخبر صحيح وأنها طلبت لعمل تجربة أداء للعمل الذي يصور حاليا في أبوظبي، إلا أنها أكدت أنها لا تفكر في التمثيل في الوقت الحالي خوفا من الفشل فيه لأنه مجال جديد عليها.

وعن تصنيفها من قبل البعض بأنها “فاشونيستا” رفضت هذا الوصف بشدة و قالت إن “الفاشونيستا” هي عمل من لا عمل لديه وإنها لا تنتمي إليهن.