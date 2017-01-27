الجبهة الشعبية بيت لحم تحيي الذكرى التاسعة لرحيل القائد الوطني والقومي الدكتور جورج حبش

بيت لحم/PNN- حسن عبد الجواد/ أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في محافظة بيت لحم، الذكرى التاسعة، لرحيل القائد الوطني والقومي الدكتور جورج حبش، مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأقيم الاحتفال أمام جداريه الراحل الحكيم، في مدينة بيت ساحور، بحضور قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار الجبهة، وممثلي القوى والمؤسسات والفعاليات والشخصيات الاجتماعية والثقافية والنسوية والنقابية والطلابية والمجتمع المدني، ورجال الدين في مدينة بيت ساحور والمحافظة.

وفي بداية الاحتفال وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم النشيد الوطني. واعتبر الياس غريب عريف الاحتفال أن تخليد ذكرى الحكيم واستحضار مآثره وقيمه الثورية الإنسانية والأخلاقية، ومسيرة كفاحه الحافلة بالعطاء الفكري والثوري تؤكد على أهمية الوفاء والإخلاص للمبادئ والأهداف الوطنية والقومية والأممية التي ناضل من اجلها.

ووجه غريب التحية الى روح حبش والى أفراد عائلته وكذلك إلى رفاقه في كافة أنحاء فلسطين والشتات وفي مقدمتهم الأمين العام الأسير احمد سعدات وكافة الأسرى.

وألقى محمد الجعفري كلمة باسم لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم قال فيها: “ان الدكتور حبش كرس حياته، من خلال عمله الدؤوب والمتواصل من اجل القضية الفلسطينية والصراع العربي مع المحتل، وناضل من اجل مستقبل أفضل للأمة العربية، مؤمنا بالهوية العربية وبحتمية الانتصار وهزيمة المشروع الصهيوني على الأرض العربية”.

ولفت الجعفري الى ان الحكيم صاحب الهوية الوطنية والعربية بامتياز حدد السلبيات والايجابيات ووصف العلاج للحالة الفلسطينية والعربية، وحدد بان غياب الديمقراطية كان سببا من أسباب الهزيمة فلسطينيا وعربيا، وغيابها كان سببا في التخلف الاجتماعي الذي يغرق الأمة العربية، ومن وجهة نظره بان الحل يكمن في ترسيخ وتطبيق الديمقراطية باعتبارها بوابة الحل، وهي ليست الديمقراطية القادمة عبر البوابة الأمريكية، بل عبر الوعي العربي والالتزام بأهمية إطلاق الحريات العامة والإبداعات وطاقات الشعوب العربية على مختلف المستويات والصعد وأهمها السياسية والاجتماعية.

وذكر ان حكيم الثورة أيقن بان الحل في يد الجماهير العاشقة للحرية، وكان يرى في الشباب المتمرد على الذل والخنوع أداة التغيير الحقيقية لهذا الواقع العربي المتردي، وفي مواجهة التحديات التي يفرضها المشروع الاستعماري الصهيوني. مؤكدا ان الحكيم كان عنوانا للإرادة الوطنية المتيقنة بحتمية الانتصار، التي لا تعرف الهزيمة ولا الخضوع والانكسار.

واختتم الجعفري كلمته بالقول:” في ذكرى الحكيم كان لزاما علينا ان نستذكر لعض المحطات التاريخية من مواقفه البطولية التي تعطي مدلولا نضاليا على معنى الانتماء الوطني للقضية، من خلال تجسيد القاسم المشترك لمفهوم الوحدة الوطنية، ففي الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر اعلن بان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتم تجديد انتخاب الشهيد القائد ياسر عرفات بقوة وإجماع وطني رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”.

وخلال الاحتفال بإحياء ذكرى الحكيم ترأس الأب حنا رشماوي قداسا بهذه المناسبة، كما وضعت الأكاليل والورود على صرح القائد المؤسس، وقام الحضور بإضاءة الشموع ووضعها على جدارية الحكيم، وفاء لتضحياته ودوره في النضال الوطني والقومي، وكي تبقى ذكراه مصدر أمل وإشعاع لكل المناضلين من اجل الحرية والكرامة والديمقراطية.