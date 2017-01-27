كفر قدوم تطالب بتوفير حماية دولية ضد تصعيد الاحتلال

قلقيلية /PNN- طالب أهالي قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، المؤسسات والوزارات بالضغط على المجتمع والمؤسسات الدولية لتأمين الحماية للمواطنين ضد التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال بحق أهالي القرية والمشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية.

جاء ذلك خلال المسيرة الأسبوعية التي انطلقت بمشاركة أهالي القرية وعدد من نشطاء السلام الأجانب، احتجاجا على إغلاق الشارع الرئيس للقرية منذ 14 عاماً.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي إن قوات الاحتلال استهدفت الأطفال ومنازل المواطنين خلال قمعها المسيرة السلمية الأسبوعية. وطالب بالتدخل العاجل لمنع تعرض القرية لأشكال التصعيد المختلفة.