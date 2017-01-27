صور:تشيع جثمان الشهيد نضال مهداوي من طولكرم

طولكره/PNN-شيعت جماهير طولكرم، في موكب رسمي وشعبي، جثمان الشهيد نضال داوود مهداوي (44 عاما)، بعد تسلمه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر حاجز عناب شرق المحافظة، اليوم الجمعة.

وكان قد سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مساء اليوم الجمعة جثمان الشهيد نضال داود مهداوي (34 عاما) لذويه في ضاحية شويكة بطولكرم، بعد احتجازه 10 أيام.

وقال مصادر أن سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد مهداوي على حاجز جبارة المعروف إسرائيليا بالبوابة (407), وتم نقل الجثمان عبر سيارة إسعاف فلسطينية إلى مستشفى الشهيد د.ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، قبل نقله إلى ذويه في ضاحية شويكة.

وكان الشهيد نضال مهداوي قد ارتقى برصاص جنود الاحتلال على حاجز “نتساني عوز” المعروف بالبوابة (104) بطولكرم، بتاريخ 17 يناير الجاري، بذريعة محاولة طعن.