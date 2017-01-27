دار الكلمة الجامعية تستضيف وفد من جمعية ابداع لتطوير الفن التشكيلي في الداخل الفلسطيني

بيت لحم/PNN – استضافت دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في مدينة بيت لحم، وفد من جمعية ابداع لتطوير الفن التشكيلي في الداخل الفلسطيني من كفر ياسيف، حيث ضم الوفد عدد كبير من فناني ابداع وعائلاتهم، وكان على رأسهم رئيس الجمعية السيد جورج توما والمديرة الفنية للجمعية السيدة ليخيا متانة.

وكان في استقبالهم الفنانة فاتن فوزي نسطاس متواسي، رئيسة دائرة الفنون المرئية في دار الكلمة الجامعية، برفقة بعض من الأساتذة والطلبة. ابتدأت الزيارة بجولة في الحرم الجامعي، حيث زار الوفد مباني ومرافق دار الكلمة الجامعية وأقسامها المختلفة، ثم زاروا معرض طلبة برنامج بكالوريوس الفنون المعاصرة، ودار نقاش فني نقدي مع الطلبة حول أعمالهم.

كما واستعرضت الفنانة فاتن نسطاس متواسي البرامج الأكاديمية التي تطرحها دار الكلمة الجامعية والخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى لتنفيذها ونبذة عن أبرز أنشطة ومشاريع دائرة الفنون المرئية.

وخلال الزيارة قدمت الفنانة فاتن نسطاس متواسي محاضرة حول كتابها الجديد بعنوان “تأملات في الفن الفلسطيني: فن مقاومة أم فن جماليات”، والذي يبحث في تطوير الفن الفلسطيني وعلاقته في السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي.

وقد ابدى الوفد اعجابهم في رؤية دار الكلمة الجامعية وما تطرحه من برامج وتخصصات فنية مختلفة وناقشوا سبل التعاون المستقبلي بين دار الكلمة الجامعية وجمعية ابداع، خاصة أن دار الكلمة الجامعية متخصصة في مجالات الفنون المرئية والادائية والسياحية والارث الثقافي الفلسطيني والتصميم وتمنح درجة البكالوريوس في العديد من البرامج الفنية والثقافية.

وفي نهاية الزيارة شكرت جمعية ابداع دار الكلمة الجامعية على دعمهم واهتمامهم بالفنون، واتفق الطرفان على تعزيز العلاقة والتواصل بينهما.

وتعتبر دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة أول مؤسسة تعليم عالي فلسطينية، تركز تخصصاتها على الفنون الأدائية والمرئية والتراث الفلسطيني والتصميم، كما وتمنح درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والفنون المعاصرة وانتاج الأفلام والمسرح، ودرجة الدبلوم في انتاج الأفلام الوثائقية، الدراما والأداء المسرحي، الفنون التشكيلية المعاصرة، الزجاج والخزف، فن الصياغة، التربية فنية، الأداء الموسيقي، الأدلاء السياحيين الفلسطينيين، فنون الطبخ وخدمة الطعام وبرنامج ضيافة الطعام المتقدمة، وتعمل على تطوير مهارات ومواهب طلابها لتخرجهم سفراء لوطنهم وثقافتهم وحضارتهم.