رحلة كشفية عبر جبال اريحا إلى وادي و دير القلط

اريحا/PNN – اختتم مخيم طلائع الغد الشتوي الذي ينظمه مركز واصل لتنمية الشباب واتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني تحت رعاية وإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة

هذه الرحلة السنوية الذي ينظمها مركز واصل واتحاد الشباب الديمقراطي للمشاركين في المخيم الشتوي رغم التعب إلا ان السعادة والسرور تبدوا على وجوه المشاركين حيث قمنا بالانطلاق من وسط مخيم عقبة جبر عبر جبال اريحا الغربية الوعرة وصولا إلى وادي و دير القلط (دير القديس سان جورج( حيث يعتبر وادي القلط، أحد أجمل مسارات المشي في فلسطين، خاصة في فصل الشتاء، حيث يمتد الوادي من الضواحي الشرقية لمدينة القدس المحتلة في الغرب، إلى أريحا ونهر الأردن في الشرق، فيما يستمتع الزوار على طول طرفي الوادي، بالمناظر الطبيعية الخلابة للصخور والكهوف والحجارة المنحوتة في أسفل الوادي، كما أن الأشجار الخضراء التي تمتد على جانبي القناة، تشكل واحة في صحراء الوادي.

وتعتبر إحدى أبرز محطات الوادي إن لم تكن الأبرز على الإطلاق، هي دير القديس جورج، أو دير القلط، والذي نحت في الصخور والمعلق بأعلى الجرف الصخري بشكل مثير الذي يرجع تاريخه إلى عام أربعمائة وثمانين ميلادي.، بينما يمر خط السير بالقرب من عشرات الكهوف و المغر والتي يستعملها البدو وماشيتهم، لتقيهم من حرارة الشمس، وقبل الانتهاء من الوادي، تظهر مدينة أريحا،

كما قمنا أيضا بالدخول والتجول والتعرف عليه وعلى الرهبان الدين يسكنونه الذين قدموا بدورهم الضيافة للمشركين ، دير القلط (دير القديس سان جورج يعتبر معلم للتراث الوطني الفلسطيني في وسط جبال اريحا وادي القلط الذي يؤمه كل سياح العالم .