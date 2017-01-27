الطقس: جبهة هوائية شديدة البرودة تدخل فلسطين مساء اليوم

رام الله/PNN – قال موقع “طقس فلسطين” إن فلسطين وشرق البحر الابيض المتوسط إن الجبهة الهوائية القطبية بدات بالعبور التدريجي الى فلسطين، حيث ستشهد المنطقة المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة في الساعات القادمة.

و بحسب “طقس فلسطين”، فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يصل تأثير المنخفض ذروته مع ساعات الليل وفجر يوم الغد السبت حيث يستمر هطول الأمطار ويشتد أحياناً في مختلف المناطق. ويزداد تأثر البلاد بعواصف بردية قوية أحياناً ترجمة لحالة التبريد الشديدة المرافقة لهذا المنخفض الجوي والجبهة الهوائية القطبية.

و توقع بأن تتساقط الثلوج على قمم الجبال العالية التي تزيد عن 1000 متر ثم تمتد هذه الثلوج لاحقاً الى 900 متر في وقت لاحق من ساعات المساء والليلة القادمة.

ومن المتوقع أن تسقط الثلوج على الجبال والمرتفعات الى تزيد عن 800-900 متر في ساعات الليل المتأخر وفجر الغد وقد تصل الثلوج الى إرتفاعات أقل من هذا المستوى في بعض الفترات.

ويتوقع طقس فلسطين أن تسجل سلسلة جبال الخليل تراكمات بسيطة قد تصل الى عشرة سنتمترات. ودون ذلك في باقي المناطق.

ومن المتوقع أن تضعف فرصة الهطول في مختلف المناطق يوم الغد السبت تدريجياً مع بقاء الفرصة سانحة لزخات متفرقة سواءً ثلجية في الجبال أو مطرية وبردية في باقي المناطق حتى ساعات الفجر الأولى من يوم بعد غد الاحد.

ويحذر موقع طقس فلسطين من تشكل الانجماد في مناطق واسعة من فلسطين وسهولها وجبالها ووديانها في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد القادم.