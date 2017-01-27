“سلوان” يقلب الطاولة على “عسكر” في دوري الاحتراف الجزئي

بيت لحم/PNN- واصل سلوان تحقيق انتصاراته في دوري الدرجة الأولى (الاحتراف الجزئي)، عندما فاز على “عسكر” بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الخضر في محافظة بيت لحم، ضمن الأسبوع الثالث عشر.

هذا الفوز نقل “السلاونة” إلى المركز الثاني مؤقتاً، بفارق الأهداف عن “الأمعري”، أما عسكر فبقي في ترتيبه الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

وانعكست أجواء المنخفض الجوي من أمطار وضباب سلبا على مجريات اللعب، حيث شهد اللقاء بداية ضعيفة من الفريقين.

وافتقد الفريقان التركيز، وهو ما ظهر من خلال الكرات العشوائية والنهاية غير السعيدة لهجماتهما. فيما دانت السيطرة ل”السلاونة”، في ظل هجوم ضاغط مقابل أداء متواضع من “عسكر”.

وشهدت الدقيقة 43 تقدم “عسكر” بالنتيجة عندما استغل اللاعب أحمد الترتير هفوة دفاعية في إبعاد الكرة، خطفها ووضعها قوسية من فوق الحارس المتقدم عن مرماه داخل الشباك.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاع “عسكر” فرصة توسيع الفارق عندما وصلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد عفانة وسددها لكن الحارس صدها.

وتمكن “سلوان” من تعديل النتيجة في الدقيقة 56، برأسية لاعبه حليسي، الذي عاد وسجل الثاني له ولفريقه وبرأسه مجددا عند الدقيقة 72.

ومع الدقيقة 90 تمكن الواعد رشيد شرف من إحراز الهدف الثالث ل”سلوان”، عندما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

حكم المباراة للساحة رشاد الدعمة، وساعده خالد الخطيب وطارق جبيهي ومحمد بدير رابعا، وراقبها فادي اللحام.

وفي مباراة ثانية تعادل “جنين” و”جبل المكبر” بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجامعة الأمريكية. بهذا التعادل احتل “جنين” المركز السادس برصيد 18 نقطة، أما “المكبر” فتجمد رصيده عند المركز الرابع وفي جعبته 22 نقطة.