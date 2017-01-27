ضبط شاحنة اسرائيلية تحمل نفايات ومخلفات مصانع المستوطنات

رام الله/PNN – تمكنت الضابطة الجمركية اليوم في محافظة قلقيلية من ضبط شاحنة تحمل نفايات ومخلفات مستوطنات قادمة من مستوطنة عمنوئيل اثناء محاولة ادخالها الى الاراضي الفلسطينية .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام انه خلال متابعة الضابطة الجمركية لقضايا المخلفات والنفايات التي يتم تهريبها من المصانع والمستوطنات الاسرائيلية، تمكنت من ضبط شاحنة قادمة من مستوطنة عمنوئيل تحمل مخلفات ونفايات، حيث تم ضبط الشاحنة وإبلاغ سلطة جودة البيئة وقد تم حجز الشاحنة وتوقيف الناقل لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لما تشكله هذه النفايات من خطر وضرر على البيئة والمواطنين .