“الرؤيا الفلسطينية” تنظم جلسة مساءلة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية حول المبادرات الريادية

القدس/PNN – نظمت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية جلسة مساءلة في مدينة القدس شملت ست شخصيات تُمثل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشخصيات اعتبارية في المدينة، وهم الأستاذ حمدي الرجبي مدير عام وحدة شؤون وزارة القدس، والأستاذ معتصم ابو غربية مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في منطقة الوسط، والأستاذ رائد سعادة نائب رئيس جمعية الفنادق العربية، والأستاذ مصطفى أبو زهرة مدير مجلس الإدارة في مؤسسة الرفاه والتطوير، والأستاذ منتصر ادكيدك المدير التنفيذي لمركز جمعية برج اللقلق المجتمعي، والأستاذ محمود بيضون المدير التنفيذي جمعية سوار، وذلك يوم الخميس في قاعة نادي القدس، وقد شارك في الجلسة أكثر من 80 شاباً وشابةً من مدينة القدس.

تناولت الجلسة موضوع المبادرات الريادية وآليات دعمها وتطويرها في مدينة القدس، وقد قدم المشاركون آراءهم وتوصياتهم حول الموضوع، وقد أجمعت الجهات المشاركة على أن ابواب مؤسساتهم مفتوحة لجميع المبادرات والمجموعات الشبابية من أجل العمل معا؛ ويقول مدراء إحدى مؤسسات المجتمع المدني الأستاذين ادكيدك وبيضون “أن المؤسسات مستعدة لدعم المجموعات الشبابية ومبادراتها، وأن ابواب مؤسساتهم مفتوحة للمجموعات الشبابية دائما”.

يرى الأستاذ حمدي الرجبي أن “مساعدة ودعم المبادرات الشبابية يتم من خلال عرضها في المعارض والأنشطة التي تنفذها المؤسسات بشكل دوري وذلك لضمان استمراريتها ونجاحها”. ومن جانبه قال الأستاذ رائد سعادة “يمكن الاستفادة من المبادرات التي نفذت في السابق وربط نجاحها في تنفيذ المبادرات الحالية”، وأضاف: “هناك إمكانية لتخصيص المساحات لبعض المبادرات في المجال السياحي واستضافتها من خلال الفنادق والقطاع السياحي بشكل عام”، وقد اقترح الأستاذ سعادة إمكانية وجود شباب وشابات في لجنة تنشيط السياحة للأخذ بملاحظاتهم والاعتماد على توصياتهم.

أدار الناشط الشبابي بشار المشني جلسة المساءلة بين الجهات المدعوة والمشاركين الشباب، حيث تم خلال الجلسة تناول العديد من المبادرات الشبابية القائمة وطرحها على الجهات المشاركة لتقديم آراءهم عليها؛ من ناحيته يرى الأستاذ معتصم أبو غربية أن هناك إمكانية لدعم هذه المبادرات الشبابية، وقد وعد بتبني بعض المبادرات وتقديم المساعدات المالية البسيطة التي تساهم في دفع المبادرات نحو مرحلة التنفيذ؛ وقد طالب المشاركين بعمل لجنة مراقبة تقوم بعملها من خلال إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة على المؤسسات غير الحكومية الحاضنة للشباب تحديداً.

وقد أبدى العديد من المشاركين الشباب استيائهم من آليات عمل الجهات المشاركة، وأنه لا يوجد آليات أو استراتيجيات واضحة في احتضان المجموعات الشبابية والمبادرات التي ينفذها المشاركين من خلال مجهودهم الشخصي أو من خلال المؤسسات؛ وكيف أن بعض المجموعات الشبابية فشلت وضعفت لعدم إيجاد داعم حقيقي لأفكارها ومبادراتها.

قام المشاركون خلال الجلسة بطرح الأسئلة على الجهات المشاركة، وقد تركزت الأسئلة على الأدوار الحقيقية لهذه الجهات في دعم واحتضان المجموعات الشبابية ومبادراتهم، وعن الأمكانيات والقدرات التي تستطيع هذه الجهات تقديمها سواء للشباب او للقدس بشكل عام، وتمحورت الإجابات بشكل عام حول محدودية القدرة على العمل في مدينة القدس، ولكن ذلك لا يمنع من تطوير طرق لدعم المبادرات والمجموعات الشبابية، وتوجه جزء من الأجوبة نحو دعوة الشباب إلى عدم انتظار دعم مبادراتهم من أجل تنفيذها بكل مصداقية، وأن يكونوا مقتنعين بما يقدمون إلى جانب المثابرة في طلب التمويل وعدم الإستسلام.

وفي نهاية الجلسة تم تقديم العديد من التوصيات حول تطوير آليات ودعم المبادرات تمثلت في تنفيذ جلسات مساءلة بشكل مستمر من أجل تقيم وتوضيح الأوضاع القائمة، بالإضافة إلى القيام بتنفيذ جلسات مساءلة لكل مؤسسة حكومية او غير حكومية على حدى في مدينة القدس، وأيضا تم التوصية بقيام المؤسسات بالإجتماع مع بعضها البعض بشكل دوري لتقيم الأوضاع ووضع آليات عمل مشترك من أجل تحقيق التنمية المجتمعية في مدينة القدس، وأخيراً تم التوصية بخلق شبكة تواصل بين المؤسسات والشباب بطريقة أكثر فاعلية.

يُذكر أن جلسة المساءلة هذه جاءت في إطار تنفيذ سلسلة من جلسات المساءلة التي تقوم بها مؤسسة الرؤيا الفلسطينية في محافظات الوطن، حيث تم تنفيذ 6 جلسات مساءلة في مدينة القدس، ونابلس، وطولكرم، والخليل، استهدفت صناع القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تلك المحافظات؛ تنفذ هذه الجلسات ضمن مشروع تحفيز أحد مشاريع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية.