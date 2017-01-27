“هلال القدس” يغرد وحيدا في صدارة دوري المحترفين

بيت لحم/PNN – حافظ فريق “هلال القدس” على فارق النقاط الأربعة عن أقرب ملاحقيه ثقافي طولكرم، بعد أن حقق فوزا غاليا وثمينا على متذيل الترتيب مركز طولكرم، بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في إطار الجولة الثالثة عشرة، من دوري الوطنية موبايل للمحترفين في كرة القدم.

“الهلال” رفع رصيده إلى 32 نقطة، أما مركز طولكرم فبقي في الترتيب الثاني عشر حيث تجمد رصيده عند 5 نقاط.

استهل “الهلال” باب التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق نجمه تامر صيام، قبل أن يعدل المركز النتيجة بهدف في الدقيقة 48 بواسطة نور أبو حشيش.

وعاد صيام ووضع فريقه في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 55. بينما اختتم عدي الدباغ أهداف فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وفي مباراة أخرى، احتضنها ملعب الشهيد جمال غانم حقق أصحاب الأرض ثقافي طولكرم “العنابي” فوزا على كتيبة شباب الخضر بهدفين نظيفين.

“العنابي” رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، أما “الخضر” فحافظ على مركزه الثامن مؤقتا وبرصيده 13 نقطة.

وأهدر مركز شباب بلاطة نقطتين ثمينتين في صراعه على قمة اللائحة، عندما سقط على ملعبه أمام “يطا” بالتعادل السلبي، فحافظ على مركزه الثالث برصيد 21 نقطة، في حين بقي “يطا” في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وبرصيده 6 نقاط.