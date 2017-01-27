الإحتفال المركزي لسفارة دولة فلسطين في جمهورية كازاخستان

أستانا/PNN – أقامت سفارة دولة فلسطين في جمهورية كازاخستان في العاصمة “أستانا” يوم أمس الخميس الموافق “26/يناير/2017” إحتفالاً مركزياً بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذكرى السنوية الثانية عشرة لرحيل القائد المؤسس الشهيد الخالد ياسر عرفات رحمه الله و ذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية و اليوم العالمي لدعم حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل الخط الأخضر ، حيث حضر و شارك في هذا الإحتفال المركزي نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان السيد / “عقل بيك كمال الدينوف” و ممثلين عن إدارة الرئيس و البرلمان الكازاخستاني والسادة السفراء رؤوساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية الشقيقة و الأجنبية الصديقة المعتمدين لدى جمهورية كازاخستان ، ولوحظ حضور القائم بالأعمال الأمريكي مرتدياً الكوفية الفلسطينية التي قدمت كهدية من السفارة لجميع الحضور والضيوف ، وبمشاركة جاليتنا الفلسطينية والعربية و مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الدولية والعديد من الشخصيات الحكومية والعامة عالية المستوى ، وممثلين عن الصحف المحلية الكازاخستانية و ممثلين عن الأذاعة و التلفزيون الوطني الحكومي ، وننوه هنا إلى أن الشخصيات التي شاركت في الإحتفال المركزي حوالي (300) شخصية .

وتخلل الإحتفال المركزي مهرجاناً خطابياً ، حيث كانت بداية الإحتفال الإستماع إلى النشيد الوطني الفلسطيني والنشيد الوطني الكازاخستاني ، ومن ثم قام سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان “د. منتصر أبو زيد” بإلقاء كلمة ترحيبيه بالضيوف ، حيث شكر المشاركين لتلبيتهم الدعوة للمشاركة بالإحتفال المركزي ، وتحدث عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين الفلسطيني والكازاخستاني ، ونوه بأن دولة فلسطين هي أول دولة في العالم اعترفت بجمهورية كازاخستان في عام “1991” ، و أول رئيس بالعالم يزورها بعد الإستقلال ليقدم التهاني للرئيس الكازاخستاني نور سلطان نازارباييف هو الرئيس الفلسطيني الشهيد الخالد ياسر عرفات ، وقام بالقاء كلمة فخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه بهذه المناسبات ، ومن ثم قام نائب وزير الخارجية الكازاخستاني “عقل بيك كمال الدينوف” بالقاء كلمة بإسم الحكومة الكازاخستانية ، أكد فيها على المواقف المبدئية الثابته لبلاده الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بخيار حل الدولتين و إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام “1967” وعاصمتها القدس الشرقية ، وستستمر كازاخستان بسياستها الداعية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بصفتها عضو في مجلس الأمن الدولي عن العامين المقبلين “2017” و “2018” ، كما القى سفير الأمم المتحدة لدى كازاخستان كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة ، وأخيراً كانت الكلمة لعميد السلك الدبلوماسي العربي “فاسكين كوليكان”- سفير لبنان كلمة تضامنية بإسم السلك الدبلوماسي العربي .

وأبرقت السيدة “داريغا نزار باييف” نجلة رئيس الجمهورية – مسؤولة دائرة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الكازاخستاني برقية تهنئة موجهة لسفير دولة فلسطين “د. منتصر أبو زيد” مهنئة بهذه المناسبة وتمنت له النجاح في عمله ، وتؤكد فيها على مواقف جمهورية كازاخستان المبدئية والثابتة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ، وإستمرارها في السعي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ، وتتمنى للشعب الفلسطيني نيل حقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال والتقدم والإزدهار .

وبعد إنتهاء الكلمات قام السفير “أبو زيد” بمرافقة نائب وزير الخارجية الكازاخستاني “عقل بيك كمال الدينوف” ومشاركة سفراء الدول العربية الشقيقة }الأردن ، قطر ، المغرب ، ليبيا ، لبنان ، مصر ، السعودية ، العراق ، الكويت و عُمان{ بتقطيع الكعكة وعليها العلمين الفلسطيني والكازاخي ، وبعد الإنتهاء تم عرض فيلم وثائقي عن الفلكلور والفن الفلسطيني ، وخلال الأحتفال المركزي تم تنظيم معرض للصور واللوحات بما يتناسب مع هذه المناسبات ، وكان الإحتفال المركزي ناجحاً بإمتياز وبشهادة الجميع .