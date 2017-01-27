ترامب يبدأ بتوقيع مراسيم تقيد استقبال اللاجئين والمهاجرين

واشنطن/PNN – قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد للتوقيع على مرسوم يمنع مؤقتا دخول اللاجئين من بعض الدول، التي تقطنها الأغلبية المسلمة، إلى أراضي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب سيصدق أيضا، اليوم الجمعة، 27 يناير/كانون الثاني، خلال زيارته إلى البنتاغون، على مراسيم خاصة بدرجة الاستعداد العسكري والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أفادت في وقت سابق، استنادا إلى مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن ترامب يعتزم التوقيع، في أقرب وقت ، على أمر تنفيذي يفرض حظرا فوريا على دخول اللاجئين السوريين إلى أراضي الولايات المتحدة ويعلق استقبال اللاجئين من الدول الأخرى لمدة 120 يوما.

كما تنص هذه الوثيقة، حسب الوكالة، على وقف منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للمواطنين من 7 دول مسلمة لمدة 30 يوما.

وأوضحت “أسوشيتد برس” أن الحديث يدور عن إيران والعراق وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن.

وكالات