مستوطنون يقتلعون أشتال كرمة وزيتون ويسرقونها جنوب بيت لحم

بيت لحم /PNN- اقتلع مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، المئات من أشتال الكرمة والزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، قبل أن يسرقوها.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح بأن مستوطني البؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز” المقامة على أراضي المواطنين في منطقة “عين القسيس” غربا، اقتلعوا 300 شتلة كرمة،

و100 شتلة زيتون واستولوا عليها، إضافة لاقتلاع 100 زاوية حديد و10 لفات من الأسلاك الشائكة من أرض تعود لأبناء المرحوم محمد عبد السلام صلاح.

وأضاف صلاح أن المستوطنين اقتلعوا 50 شتلة كرمة من أرض المواطن حسام مصطفى صلاح واستولوا عليها، مشيرا إلى أن المزارعين يتعرضون في منطقة عين القسيس إلى مضايقات مستمرة من قبل

المستوطنين.