اخبار فلكية 28-01-2017

خلو المسار وتواجد القمر في الابراج خلال شهر 2/2017

عندما ينتقل القمر من برج الى اخر ولا يشكل زاوية مع احد الكواكب الرئيسية تتشكل فترة سلبية نسميها بفترة “خلو المسار” وهي لا تصلح لاي خطوة جديدة مهمة في حياتنا ويشمل ذلك مواليد جميع الابراج بدون استثناء.

فيما يلي هذه الفترات لشهر فبراير/ شباط 2/2017 حسب توقيت غرنيتش GMT:

* ملاحظة: خلال الايام التالية يبدأ خلو المسار في يوم وينتهي في اليوم التالي: 2,4,6,8,17,20,25,27

اليوم التاريخ الساعات ( تتم القراءة من اليسار الى اليمين )

الخميس 2.2.2017 01:50 – 16:50 *

السبت 4.2.2017 04:44 – 22:42 *

الاثنين 6.2.2017 07:03 – 22:53 *

الاربعاء 8.2.2017 09:41 – 22:00 *

السبت 11.2.2017 13:52 – 05:52

الاثنين 13.2.2017 20:43 – 12:36

الخميس 16.2.2017 06:41 – 01:54

الجمعة 17.2.2017 18:52 – 19:38 *

الاثنين 20.2.2017 07:08 – 23:37 *

الخميس 23.2.2017 17:17 – 03:24

السبت 25.2.2017 00:24 – 18:11 *

الاثنين 27.2.2017 04:52 – 23:08 *

فيما يلي وضعية القمر في الابراج خلال شهر 2/2017:

1,2 الحمل

3,4 الثور

5,6 الجوزاء

7,8,9 السرطان

9,10,11 الاسد

12,13 العذراء

14,15 الميزان

16,17,18 العقرب

19,20 القوس

21,22,23 الجدي

24,25 الدلو

26,27 الحوت

28 الحمل

* يكتمل القمر بدرا فجر 11/2 ويحصل له خسوف.