إصابات وتضرر منازل ومنشآت زراعية في قطاع غزة جراء الأحوال الجوية

غزة/PNN- أصيب عدد من المواطنين وتضررت منازل ومنشآت زراعية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، الليلة، جراء الأحوال الجوية السائدة.

وفي هذا السياق، أصيب شاب جراء سقوطه من أعلى سقف “زينكو” في بني سهيلا شرق محافظة خان يونس، نقل إثرها إلى المستشفى الأوروبي، في حين أصيب شاب آخر جراء سقوط لوح “زينكو” لحظة خروجه من المسجد في معسكر خان يونس، نقل إثرها لمستشفى ناصر غرب المدينة، ووصفت جروحه بالمتوسطة.

وإلى الشرق من بني سهيلا، سقطت شجرة كبيرة بالقرب من مدرسة العودة على الشارع الرئيس، مغلقة الطريق، كما سقطت شجرة أخرى على أسلاك الكهرباء قرب مدرسة المعري شرق بلدة القرارة شمال خان يونس دون أن تسجل أي إصابات في الحادثين، في حين سقط جذع نخلة على منزل المواطن جاسر درويش في النصيرات وسط القطاع، مخلفا أضرارا جسيمة فيه.

وفي رفح جنوب القطاع، أصيبت امرأة وطفلة بجروح متوسطة جراء سقوط برميل مياه على منزل مسقوف بـ”الإسبست” في المخيم الغربي.

وشهدت مخيمات وسط القطاع، وجباليا شمال القطاع، تطاير أسقف عدد كبير من المنازل، كما تضررت دفيئات زراعية ومزارع دواجن في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، بسبب شدة الرياح.