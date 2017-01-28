اليوم : فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ولثلاثة أيام

رفح/PNN- من المقرر ان تفتح السلطات المصرية اليوم السبت , معبر رفح البري استثنائياً لمدة ثلاثة أيام على التوالي في كلا الاتجاهين.

وقالت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن السلطات المصرية أبلغتهم بشكل رسمي فتح المعبر في كلا الاتجاهين اعتباراً من السبت المقبل حتى الإثنين.

ونشرت الهيئة كشوفات المسافرين عبر معبر رفح البري اليوم السبت المقرر فتح المعبر خلاله.

ودعت الهيئة المواطنين الكرام الواردة أسماؤهم في الكشوفات التوجه اليوم السبت الى الصالة الخارجية لمعبر رفح البري في تمام الساعة السادسة صباحاً ليتسنى لهم السفر، موضحةً أن اسماء المسافرين ليومي الأحد والاثنين سيتم نشرها في الأيام اللاحقة

وأهابت الهيئة من جميع المواطنين الكرام والمسافرين بالالتزام بالتعليمات المذكورة من أجل تسهيل السفر.