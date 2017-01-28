تعطيل دوام المدارس في رام الله وبيت لحم جراء الأحوال الجوية

وأوضحت المديريتان لـ”وفا” أن قرارهما جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج، وأكدتا أن امتحان الإكمال للثانوية العامة “التوجيهي” قائم كالمعتاد.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، اصدرت بيانا اكدت فيه أن تقدير الموقف بخصوص الدوام المدرسي متروك لمدراء التربية كل حسب منطقته، نتيجة تفاوت الأحوال الجوية في محافظات الوطن.

وشددت على أن أي قرار بتعطيل الدوام لن يمس استمرار امتحان الإكمال الخاص بالثانوية العامة، الذي ينتظم كالمعتاد دونما أي تعطيل ووفق البرنامج المعد والمنشور سابقا.