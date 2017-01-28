نتنياهو يتعجل تعويض مستوطني “عمونا” بشقق في “عوفرة”

القدس/PNN- أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، بالتعجيل في بناء وحدات استيطانية بدلا من التي فقدها المستوطنون في موقع “عمونا”.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن نتنياهو أمر بتعجيل بناء 68 شقة استيطانية في “عوفرة” تعويضا عن البيوت التي سيتم إزالتها من موقع “عمونا”.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، بعد ضغوط دولية إزالة موقع “عمونا” الاستيطاني في الضفة المحتلة، كونها قائمة على أراضي فلسطينيين غائبين.

وحاول نتنياهو إقناع المستوطنين في “عمونا” بإخلاء منازلهم، إلا أنهم رفضوا، وبعد عدة جولات من المفاوضات تم إقناعهم بعرض حكومي لتعويضهم عن تعديهم وتغولهم على أراضي مواطنين فلسطينيين.