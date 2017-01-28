جوارديولا مستعد للمخاطرة بورقته البلجيكية

وشارك الدولي البلجيكي، في 5 مباريات فقط مع مانشستر سيتي هذا الموسم في مختلف المسابقات، بعد أن لعب في 22 مباراة خلال الموسم الماضي.

وعانى كومباني من موسم مليء بالإصابات حتى الآن، إذ ابتعد عن المشاركة مع السيتيزنز منذ نوفمبر الماضي؛ بسبب الإصابة في الركبة، إلا أنه يأمل في اللعب أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو” الإنجليزي: “عاجلاً أم آجلاً سنواجه هذه المخاطرة، سوف يلعب في المباريات المقبلة، لا أعرف إذا كان سيشارك أمام كريستال بالاس، أو خلال المباريات المقبلة”.

وأضاف المدرب الإسباني: “ربما يشارك خلال المباريات المقبلة، إنه ذاهب للمحاولة واللعب، إنه لائق، هذا الشيء الأكثر أهمية، لقد تدرب لوقت طويل، والآن لديه شعور جيد”.

وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق: “لقد مضى طويلاً منذ أن لعب، لدينا تقييم لحالته ولكيفية الطريقة التي نلعب بها”.

واختتم جوارديولا تصريحاته: “لكنه يمتلك خبرة كبيرة، وأنا أعتقد أنه ذاهب للتكيف مع الأمر في أسرع وقت ممكن، المهم هو حالته البدنية، إنه لم يصب خلال الشهر الماضي، وهذه أفضل الأخبار بالنسبة لنا”.